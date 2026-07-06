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Una herencia, muchos secretos y un elenco de lujo: llega "Viudas e Hijas"

El próximo 21 de Agosto, el Teatro Don Bosco recibirá una de las comedias más exitosas de la cartelera nacional y las entradas están a la venta a través de TicketBahia.com

Hay espectáculos que convocan por la historia que cuentan. Y hay otros que, además, reúnen sobre un mismo escenario a artistas que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones. "Viudas e Hijas (Hasta que la herencia nos separe)" pertenece a ese segundo grupo.

La obra protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales, y la participación especial de Gonzalo Urtizberea, comenzó el año con gran repercusión en la avenida Corrientes y actualmente recorre los principales teatros del país.

La historia comienza con una noticia inesperada: una importante herencia podría cambiar para siempre la vida de una madre y sus hijas. Sin embargo, existe una condición muy particular para recibir ese dinero: decir toda la verdad. Lo que parecía una oportunidad económica se transforma rápidamente en una sucesión de confesiones, secretos familiares, reproches y situaciones tan absurdas como desopilantes, mientras aparece un misterioso cuarto heredero que nadie esperaba.

Con un ritmo ágil, humor inteligente y actuaciones que sostienen la obra de principio a fin, "Viudas e Hijas" se presenta como una excelente propuesta para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de TicketBahia.com

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