Cuántos puntos suma Colapinto en el campeonato de Fórmula 1 tras su noveno puesto en Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto completó una gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde finalizó noveno después de largar desde la 19ª posición, sumó dos puntos y llegó a las 18 unidades en el campeonato de pilotos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con este resultado en Silverstone, el corredor de Alpine quedó en la decimotercera posición del Mundial, con la misma cantidad de puntos que Oliver Bearman, de Haas, aunque por detrás en el clasificador general por criterios de desempate.

La carrera del argentino fue una de las más destacadas del domingo, ya que logró avanzar diez lugares en un circuito exigente y aprovechó un desarrollo cambiante para volver a terminar entre los diez primeros.

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Colapinto ya sumó puntos en cinco de las nueve carreras disputadas en la temporada. Antes de Silverstone, había sido décimo en China, séptimo en Miami, sexto en Canadá —su mejor resultado del año— y décimo en Barcelona.

El buen resultado también fue importante para Alpine, ya que Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, finalizó décimo y sumó un punto más para la escudería francesa.

Gasly acumula 42 puntos y se ubica noveno en el campeonato de pilotos, mientras que Colapinto continúa consolidándose en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1.

El campeonato sigue liderado por Kimi Antonelli, pese a que el piloto de Mercedes no terminó dentro del top ten en Silverstone y no pudo ampliar su ventaja en la cima.

La próxima competencia de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Bélgica, que se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los trazados más tradicionales del calendario. (NA).