9 de Julio sacó una copia de los dos partidos anteriores con Estudiantes de Olavarría

9 de Julio no se llevó ninguna sorpresa en el Maxigimnasio. Foto: prensa Estudiantes.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio regresó de Olavarría con una victoria ante Estudiantes, 66 a 44, que lo deja a las puertas de meterse en el Final Four de la Liga Provincial Femenina.

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Fue el primer partido de la serie al mejor de tres, que tendrá continuidad el próximo sábado en el Néstor Damiani.

El representante bahiense no tuvo inconvenientes frente al Bataraz, al que ya había vencido en fase regular 65 a 44 en el primer partido de la temporada, y en el Maxigimnasio de la ciudad del cemento, 64-47.

Estos resultados no hacen más que marcar una diferencia casi calcada en los tres enfrentamientos, lo cual indica que, de no mediar inconvenientes, 9 de Julio es ampliamente favorito a quedarse con la serie.

En 9 de Julio hubo 12 puntos y 10 rebotes de Delfina Álves da Florencia; 16 puntos (2-4 en triples) de Isabella Larrasolo; 12 de Anahel Maurer, incluidos 4-6 en triples y 9 de Amparo Althabe.

En las locales, sobresalíó Morena Lema, con 20 puntos (7-11 en dobles y 6-9 en libres), más 9 rebotes.

En el otro partido, que tuvo coo protagonistas a los representantes de La Plata, Hogar Social Berisso (4º) venció a Platense (5º), 62 a 36.

Los dos primeros, Quilmes (1º) y Peñarol (2º), ambos de Mar del Plata, clasificaron directamente al cuadrangular final.

La síntesis:

Estudiantes O (44): M. Lemma (20), M. Mereles, D. Vendeirinho (5), D. Juárez, E. Rojas (10), fi; A. Chantiri (3), V. Sak (2), G. Bellinzoni, A. Barrera (2), C. Baldi, T. Castañares (2) y Z. Requena. DT: Ramiro Bou.

9 de Julio (66): I. Larrasolo (16), I. Corvalán, A. Althabe (9), V. Martín (2), D. Álves da Florencia (12), fi; E. Fernández (7), A. Maurer (12), M.V. Flores (4) y M. Bussetti (4). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Estudiantes, 8-20; 16-34 y 30-53.

Árbitros: Juan Ricón y Emanuel Maiolla.

Cancha: Maxigimnasio (Estudiantes).

Serie: 9 de Julio, 1-0.