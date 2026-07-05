La familia del Indio Solari publicó una foto inédita que le sacaron horas antes de morir

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió homenajearlo con un emotivo posteo en sus redes sociales que conmocionó a los fanáticos del músico en esta fecha tan especial.

Su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una foto inédita de las últimas horas de vida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cantante murió el pasado 5 de junio, después de sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. Este domingo, al cumplirse un mes de su triste partida, sus seres queridos eligieron recordarlo con una imagen muy especial y un mensaje cargado de emoción.

“Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito“, se lee en la descripción del posteo que rápidamente se llenó de mensajes de cariño. Además, pusieron las iniciales ”V y B” por Viru y Bruno.

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Tal como detalló la familia, esa imagen fue tomada apenas unas horas antes de que el cantante sufriera el ACV hemorrágico. En la postal se lo puede ver caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir, vestido con tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol.

En la segunda imagen del posteo aparece la fotografía inédita que le sacó Gastón Daus -quien lo asistió, cuidó y fue su amigo durante casi tres décadas- en la que el artista aparece posando al aire libre en su casa.

“Indio sos eterno”, escribió una fanática entre los más de mil comentarios que recibió la publicación a los pocos minutos de ser compartida.

“Siempre en nuestros corazones”, “en la eternidad, Carlos”, “estás en mi corazón”, “gracias por existir, te seguiremos extrañando”, “nadie es capaz de matarte en mi alma”, “me destruyen” y “cómo duele saber que ya no está”, fueron otros de los mensajes que aparecieron a un mes de la muerte del cantante.

Cómo murió el Indio Solari, según la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo del artista arrojaron que tuvo un accidente cerebro vascular no traumático, y por eso se cayó en la piscina de su vivienda.

“Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora", reza el informe que difundió la Fiscalía de Morón, a cargo de Lucio Rivero.

El comunicado añade que, al llegar a la casa y no encontrarlo, la cuidadora se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia medica, quienes le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo. (con información de TN)