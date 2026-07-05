Volvieron a clausurar el after de los Vidal Ríos

Personal de Fiscalización Municipal y efectivos de la Comisaría Séptima realizaron durante la madrugada de este domingo un nuevo procedimiento en el after conocido como Judas, ubicado en la esquina de Vieytes y Güiraldes, vinculado a los hermanos Vidal Ríos.

Según informaron fuentes oficiales, durante la inspección se constató la violación de la clausura que pesaba sobre el establecimiento, por lo que se procedió a realizar una nueva clausura y a la reposición de las fajas correspondientes.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 2.40, momento en el que el lugar se encontraba cerrado y no había personas en su interior.

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El local ya había sido clausurado semanas atrás por funcionar como after sin la habilitación correspondiente. En aquella oportunidad, también se constató la violación de una clausura previa, por lo que las autoridades volvieron a intervenir el establecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de las áreas municipales competentes.