Para la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) eligió en esta oportunidad el lema “Cooperativas por un mundo en paz”, reafirmando la contribución de las empresas cooperativas a la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

La ACI reconoce a las cooperativas como instituciones centradas en las personas que pueden ayudar a generar confianza, fortalecer la cohesión social y unir a las comunidades en torno a necesidades y aspiraciones compartidas.

En un mundo marcado por conflictos, desigualdad, fragmentación social y una disminución de la confianza, el lema recuerda que la paz es más que la ausencia de violencia: también requiere inclusión, equidad, diálogo y seguridad económica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, la intención de la ACI se centra en reflejar la capacidad del modelo cooperativo para servir como puente entre las personas y las comunidades. A través de la propiedad democrática, la membresía abierta y la responsabilidad colectiva, las cooperativas crean espacios en los que las personas pueden participar, ser escuchadas y trabajar juntas más allá de las divisiones sociales y económicas.

Arraigadas en las comunidades y conectadas mediante un movimiento internacional, las cooperativas apoyan los medios de vida, el trabajo decente, la reducción de la pobreza, la integración social y la construcción de la paz entre pueblos, comunidades y naciones.

Por otra parte, el lema de la ACI se vincula directamente con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que proponen las Naciones Unidas, denominado “paz, justicia e instituciones sólidas”, que reconoce que no puede haber desarrollo sostenible sin sociedades inclusivas, instituciones responsables y acceso efectivo a la justicia.

Las metas principales de este objetivo se basan en disminuir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en el mundo; promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, y reducir significativamente la corrupción, el soborno y todas las formas de delincuencia organizada.

Un valor cooperativo

Vale recordar que en 2019, durante su Asamblea desarrollada en Kigali, Ruanda, la Alianza Cooperativa Internacional proclamó su “Declaración de Paz Positiva”, señalando que las cooperativas contribuyen a la paz entendida no solo como ausencia de violencia, sino como construcción de condiciones sociales, económicas e institucionales basadas en la justicia, la inclusión y la confianza.

El concepto de “paz positiva” abarca el desarrollo de oportunidades y la erradicación de las causas estructurales del conflicto, más allá de la mera ausencia de guerra.

Además, entre las fuentes citadas por entonces por la ACI, se mencionó el artículo “La paz es un valor cooperativo” del recordado Cr. Juan José Carrizo, destacado profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur e histórico dirigente del cooperativismo argentino.

“El cooperativismo tiene en la paz un valor implícito en el funcionamiento de las actividades que articulan solidariamente, mediante las cuales atiende necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Pero debe hacerlo explícito, como una forma de concientizar constantemente a todos y cada uno de los integrantes de las comunidades donde promueve la libertad, la igualdad, la democracia, la equidad y la fraternidad, a las que la paz brinda su imprescindible soporte”, sostuvo Carrizo, quien estuvo vinculado durante décadas a la Cooperativa Obrera y dejó un enorme legado académico y práctico sobre la educación cooperativa y la promoción de la paz.