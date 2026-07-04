La Policía aprehendió a un hombre que intentó robar perfumes en un supermercado

Personal policial de la Comisaría Segunda aprehendió a un hombre por intentar robar perfumes en un supermercado ubicado en Sarmiento al 4.100.

Se trata de Héctor Adrián Guevara, de 31 años de edad, quien fue arrestado en el lugar tras intentar sustraer las cajas ocultándolas entre sus prendas de vestir. La maniobra fue captada por las cámaras de seguridad.

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En tanto, más tarde los efectivos realizaron un allanamiento en su vivienda de calle Rawson al 600, ya que se constató que el viernes también había robado perfumes en otro lugar y fueron encontrados en su domicilio.

Guevara quedó aprehendido acusado del delito de tentativa de hurto.