El mensaje de Mbappé: "Si hace falta meter la mano en la mierda, la vamos a meter"
El capitán francés habló tras marcar el gol del triunfo ante Paraguay.
Kylian Mbappé dejó una picante declaración tras el triunfo de Francia ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Estados Unidos.
"Sabíamos el partido que íbamos a jugar. Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda, perdón por la expresión", dijo el capitán francés, quien marcó de penal el gol de la victoria en Philadelphia.
"Creían que íbamos a llegar en esmoquin y a hacer paredes, pero nosotros también sabemos jugar un fútbol sucio. Es su juego. No nos molesta y hemos ganado. Hemos sido mejores que ellos incluso en eso", agregó el delantero del Real Madrid.
El de esta noche se trató de Mbappé en la competencia, alcanzando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.
Además, lleva 19 tantos en la cita mundialista, uno menos que el rosarino, quien también lidera ese rubro.
Tras esta victoria, Francia se medirá ante Marruecos, que más temprano había superado a Canadá por 3 a 0.
El partido en busca de las semifinales se disputará el próximo jueves a las 17.