El mensaje de Mbappé: "Si hace falta meter la mano en la mierda, la vamos a meter"

Kylian Mbappé dejó una picante declaración tras el triunfo de Francia ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Estados Unidos.

"Sabíamos el partido que íbamos a jugar. Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda, perdón por la expresión", dijo el capitán francés, quien marcó de penal el gol de la victoria en Philadelphia.

"Creían que íbamos a llegar en esmoquin y a hacer paredes, pero nosotros también sabemos jugar un fútbol sucio. Es su juego. No nos molesta y hemos ganado. Hemos sido mejores que ellos incluso en eso", agregó el delantero del Real Madrid.

El de esta noche se trató de Mbappé en la competencia, alcanzando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.

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Además, lleva 19 tantos en la cita mundialista, uno menos que el rosarino, quien también lidera ese rubro.

Tras esta victoria, Francia se medirá ante Marruecos, que más temprano había superado a Canadá por 3 a 0.

El partido en busca de las semifinales se disputará el próximo jueves a las 17.