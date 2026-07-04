No hubo hazaña paraguaya: Francia ganó con gol de Mbappé de penal y avanzó a cuartos
El equipo europeo irá ante Egipto en la próxima fase.
Francia venció esta noche a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El combinado europeo evitó la sorpresa y se impuso, por 1 a 0, en el encuentro disputado en Philadelphia por los 16avos de final.
El gol del triunfo lo anotó Kylian Mbappé, de penal, a los 70 minutos.
Se trató del séptimo festejo del capitán francés en la competencia, alcanzando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.
Además, lleva 19 tantos en la cita mundialista, uno menos que el rosarino, quien también lidera ese rubro.
Tras esta victoria, Francia se medirá ante Marruecos, que más temprano había superado a Canadá por 3 a 0.
El partido en busca de las semifinales se disputará el próximo jueves a las 17.
Mientras que el Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro se despidió de la competencia, luego de lo que había sido el histórico triunfo ante Alemania en 16avos.