No hubo hazaña paraguaya: Francia ganó con gol de Mbappé de penal y avanzó a cuartos

Francia venció esta noche a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado europeo evitó la sorpresa y se impuso, por 1 a 0, en el encuentro disputado en Philadelphia por los 16avos de final.

El gol del triunfo lo anotó Kylian Mbappé, de penal, a los 70 minutos.

Se trató del séptimo festejo del capitán francés en la competencia, alcanzando a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores.

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Además, lleva 19 tantos en la cita mundialista, uno menos que el rosarino, quien también lidera ese rubro.

Tras esta victoria, Francia se medirá ante Marruecos, que más temprano había superado a Canadá por 3 a 0.

El partido en busca de las semifinales se disputará el próximo jueves a las 17.

Mientras que el Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro se despidió de la competencia, luego de lo que había sido el histórico triunfo ante Alemania en 16avos.