Marruecos goleó 3-0 a Canadá y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Marruecos goleó 3-0 a su par de Canadá y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con el ganador del cruce entre Francia y Paraguay.

Los autores de los goles del encuentro que se llevó a cabo en el Houston Stadium fueron los delanteros Azzedine Ounahi (por duplicado) y Soufiane Rahimi.

Canadá tuvo un inicio mucho mejor que el de sus rivales, ya que salió mucho más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los cuatro minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Yassine Bounou tapó sin mayores inconvenientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La más clara para Canadá se dio a los 10 minutos, cuando el delantero Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bounou, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad.

A partir de allí Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.

En el segundo tiempo, Marruecos le hizo pagar carísimo la falta de eficacia a Canadá, ya que rápidamente abrió el marcador cuando corrían solo cinco minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase del lateral derecho Achraf Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.

Pese a la insistencia de los canadienses, Marruecos pudo liquidar el encuentro a los 37 minutos del complemento, cuando Ounahi estiró la ventaja tras recibir dentro del área por parte de Brahim Díaz.

Finalmente, Rahimi estampó el 3-0 definitivo al definir luego de una contra perfecta de los marroquíes el cronómetro ya marcaba los 52 minutos de la segunda mitad.

De esta manera, Marruecos consiguió meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se cruzará con Francia o Paraguay. (NA).