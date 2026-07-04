La Selección Argentina irá en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial. Foto: NA.

La Selección Argentina consiguió el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 este viernes por la noche, luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde.

El próximo desafío para los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscarán meterse en los cuartos de final, será Egipto, que sufrió y mucho para vencer por penales a Australia.

El saldo del equipo albiceleste en octavos de final es muy positivo, ya que disputó esta instancia en 10 ocasiones y en siete salió victorioso, mientras que solo cayó en tres.

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La primera vez que la Argentina jugó los octavos de final de un Mundial fue en Italia 1934, edición que comenzó justamente en aquella ronda. Fue debut y despedida, ya que en dicho enfrentamiento Suecia se impuso por 3-2.

Tuvieron que pasar más de 50 años para que la Selección argentina volviera a disputar aquella instancia. Esto se debe a que por los formatos que hubo en el medio solo se disputaban cuartos de final, semifinales o directamente la final.

La instancia de octavos de final volvió recién en México 1986, en aquel inolvidable Mundial donde la Argentina consiguió su segunda estrella con Diego Armando Maradona como gran figura.

En los octavos de final de dicha edición, los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo derrotaron 1-0 a Uruguay.

A partir de allí, la Selección argentina dijo siempre presente en esta ronda a excepción de Corea-Japón 2002, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

El historial de la Selección argentina en octavos de final de Mundiales

Italia 1934: Argentina 2 - 3 Suecia

México 1986: Argentina 1 - 0 Uruguay

Italia 1990: Argentina 1 - 0 Brasil

Estados Unidos 1994: Argentina 2 - 3 Rumania

Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)2 Inglaterra

Alemania 2006: Argentina 2 - 1 México

Sudáfrica 2010: Argentina 3 - 1 México

Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Suiza

Rusia 2018: Argentina 3 - 4 Francia

Qatar 2022: Argentina 2 - 1 Australia (NA).