Tránsito: cómo se puede denunciar a los conductores irresponsables

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Pablo Pascual ppascual@lanueva.com Técnico Superior en Comunicación Social, con 26 años de experiencia en la redacción del diario La Nueva. Trabajó en las secciones Deportes y La Región. Desde hace más de una década se desempeña en la sección Seguridad. Distinguido en 2017 con el Premio Adepa en la categoría Periodismo Judicial.

Audionota: Marina López

Un adelanto indebido en la ruta, una “picada” en una calle céntrica o una persona alcoholizada frente al volante son potenciales riesgos para quien lleva adelante esa conducta y aquellos que están a su alrededor.

En muchas ocasiones estas situaciones son filmadas y se viralizan en las redes sociales, provocando la indignación masiva y el repudio, pero sin mayores consecuencias para los protagonistas.

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Recientemente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó en este sentido, lanzando un programa denominado “Reporte Vial Ciudadano”.

Se trata de una herramienta digital para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública, a través de WhatsApp.

“Se trata de una medida que incorpora tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles viales en todo el país y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención”, informaron desde el organismo.

De esta manera, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho a la línea 11-2787-0000.

“Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones, como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir”, agregaron.

Buen inicio

Fuentes oficiales indicaron a La Nueva. que en los primeros cinco días de la puesta en marcha del sistema se recepcionaron casi mil casos de violencia vial.

Mencionaron también que la mayor cantidad de situaciones reportadas tenían que ver con adulteración u ocultamiento de patentes, sobrepasos prohibidos, discusiones entre conductores y excesos de velocidad.

“El nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos”, explicaron.

Alcohol al volante, picadas ilegales, menores conduciendo, uso de celulares al conducir son otras conductas indebidas que pueden ser puestas en conocimiento de las autoridades.

“La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales”.

“Además de permitir la aplicación de sanciones, el sistema brindará información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de prevención y concientización vial”, añadieron.

Cómo funciona

Para realizar un reporte se debe enviar un mensaje con videos o fotos del hecho, siendo necesario que se pueda observar la patente del vehículo involucrado.

Es prioritario que el denunciante aporte también el lugar donde se produjo la situación, además de la fecha y hora del evento.

Finalmente debe completar un formulario para cumplimentar el envío.

Parte del asunto

“Esta iniciativa es novedosa y positiva. Creo que la ANSV ha pensado estratégicamente en incluir al ciudadano en la prevención vial, no solo como actor responsable de la conducción sino también como colaborador que denuncia y previene sobre conductores peligrosos”, opinó Romina Villarreal, integrante de la ONG bahiense Estrellas Amarillas.

Valoró también que la información aportada tiene llegada directa al organismo.

“Las familias que estamos de este lado de la vida siempre esperamos que haya algo, de todo lo que existe en cuanto a prevención vial, que resulte un fenómeno que dé resultados positivos.

Esperemos que todos las y los conductores sepan que ahora tenemos la posibilidad de mostrar lo que hacen mal mientras conducen, aunque también sabemos que a muchos esto no les importa”.

Agregó que “el hecho de que cualquier ciudadano pueda hacer una denuncia con foto y/o video de la falta de tránsito, no solo los expone sin posibilidad de mentir, sino que los perjudica porque van a tener una sanción y ya no van a poder hacer lo que quieran sin que nadie lo sepa. La exposición los avergüenza y a muchas familias les preocupa más esto último que la falta de tránsito grave que pueda cometer su hijo o marido”.

¿Qué pasa en Bahía?

Villarreal sostuvo que “en nuestra ciudad la imprudencia al volante está a la orden del día. Exceden las velocidades en el macro y microcentro como si corrieran carreras”.

Describió que Vieytes, las avenidas Alem y Colón, Sarmiento, Zelarrayán, Alvarado y Urquiza “son calles temibles”.

“Vienen del shopping, por ejemplo, y les cuesta comprender (a los conductores) que entraron a la ciudad y hay que desacelerar”, amplió.

“Bahía es la ciudad donde sus conductores cuando ven el amarillo aceleran para pasar antes de que cambie a rojo. Y ahí se produce la colisión. Es demencial lo que están haciendo. Es absolutamente irresponsable y de una conducta homicida”, opinó.

“Cuando el semáforo de verde pasa a amarillo, hay que empezar a frenar. Me pregunto si esto hay que explicárselo a la gente adulta o a los jóvenes que andan en motos con el celular en la mano y el casco en el codo o de sombrero. Lamentablemente sí, hay que explicar, repetir y difundir”.

Justamente, el uso del teléfono al volante es otra cuestión importante.

“El celular lamentablemente se nos escapa de las manos en algún punto, porque vivimos en un sistema tan virtualmente perverso que lleva a incumplir la prohibición de uso. ¿Cómo le decimos a la gente que no lo use cuando conduce, si la mitad está trabajando en plataformas para sobrevivir? Vivimos bajo un sistema cómplice de la siniestralidad”.

De todas maneras, Villarreal consideró que esta iniciativa, por sí sola, no va a incidir en una disminución estadística.

“Ese es un tema mucho más complejo que incluye temas muy oscuros y profundos, los cuales no están acompañados por tratamientos y sanciones adecuadas. Al menos a mí no me parece que las sanciones actuales den resultado”.

Agregó que si no se trabaja en este sentido “seguirán los siniestros viales, las muertes y familias devastadas sufriendo una pérdida irreversible”.

La mujer, madre de una víctima del tránsito en nuestra ciudad, también señaló al sistema judicial.

“La lentitud, el silencio, la indiferencia y la falta de respuesta para los familiares de víctimas que esperamos hace años repuestas de la justicia, es de un nivel de crueldad que no tiene calificativo”.

Finalmente consideró que bajar la siniestralidad vial “sigue siendo una materia pendiente en todo el país. El gobierno nacional, que nos desgobierna, no colabora para nada".