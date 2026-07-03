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Mundial FIFA 2026.

Pese al frío, los bahienses celebraron en el Teatro Municipal la clasificación de Argentina

La gente se reunió en Alem y Alsina tras la victoria ante Cabo Verde.

Fotos y videos: Andrea Castaño-La Nueva.

Otra noche inolvidable en el Teatro Municipal.

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta, pero terminó sacando adelante un partidazo para meterse en los octavos de final del Mundial. Y como ya es costumbre, los hinchas bahienses volvieron a copar las calles para festejar juntos cada paso de la albiceleste.

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Con los tantos de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y ahora va por más ante Egipto, en octavos de final.

La ilusión sigue intacta. Y en Bahía, el Teatro Municipal volvió a ser el punto de encuentro de una pasión que no entiende de horarios.... ni de temperaturas.

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