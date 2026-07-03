Pese al frío, los bahienses celebraron en el Teatro Municipal la clasificación de Argentina

Otra noche inolvidable en el Teatro Municipal.

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta, pero terminó sacando adelante un partidazo para meterse en los octavos de final del Mundial. Y como ya es costumbre, los hinchas bahienses volvieron a copar las calles para festejar juntos cada paso de la albiceleste.

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Con los tantos de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y ahora va por más ante Egipto, en octavos de final.

La ilusión sigue intacta. Y en Bahía, el Teatro Municipal volvió a ser el punto de encuentro de una pasión que no entiende de horarios.... ni de temperaturas.