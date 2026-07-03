Conservación de fauna: liberan un yaguarundí con collar de rastreo satelital en Córdoba

La Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, junto al Parque de la Biodiversidad, liberó un yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) equipado con un collar de rastreo satelital que permitirá monitorear su comportamiento en vida silvestre.

El ejemplar fue rescatado en agosto de 2025 en Villa Concepción del Tío, cuando tenía aproximadamente un mes y medio de vida, tras ser hallado por personal de la Policía Ambiental. Su liberación se concretó en zona rural de Altos de Chipión, en el departamento San Justo, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Se trata de un hecho considerado inédito en la provincia, ya que es la primera reinserción de un yaguarundí realizada con seguimiento satelital, lo que permitirá obtener información clave sobre su adaptación y desplazamientos en el ambiente natural.

El dispositivo de monitoreo fue colocado y será operado por el equipo de investigación del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET), perteneciente al Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. El grupo estudia el comportamiento de esta especie con el objetivo de generar herramientas de conservación y protección de la fauna silvestre.

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"Cuando rescatamos este yaguarundí, hace casi un año atrás, se nos presentó un desafío muy grande porque era apenas una cría de un mes y medio aproximadamente, y sabemos que son muy dependientes de su madre en esa etapa temprana de vida. Por eso, hoy poder concretar la liberación, que se haga con un seguimiento posterior y en este espacio que es propicio para el ejemplar es algo que nos llena de alegría", expresó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

El animal, de pelaje rojizo —una de las tres coloraciones registradas en la especie—, tiene actualmente alrededor de un año de edad. Durante su rehabilitación en el centro de rescate, debió desarrollar comportamientos propios de la vida silvestre sin contacto directo con humanos, bajo estrictos protocolos para evitar la impronta.

Según detallaron los especialistas, en condiciones naturales los yaguarundíes permanecen junto a su madre hasta aproximadamente el año y medio de vida, etapa en la que aprenden a cazar, alimentarse y protegerse. En este caso, al no haber atravesado ese proceso de forma natural, el ejemplar fue entrenado de manera asistida por el equipo técnico.

Durante las primeras semanas de rehabilitación se establecieron múltiples horarios de alimentación mediante mangas especiales, se realizaron observaciones indirectas con cámaras diurnas y nocturnas, y se utilizó equipamiento para evitar el contacto visual directo con el personal. Además, el animal fue estimulado para desarrollar habilidades como trepar, acechar, cazar y desplazarse en entornos naturales, con seguimiento constante de su evolución.

Los profesionales consideraron que el ejemplar se encontraba en condiciones de regresar a su hábitat natural. La liberación se realizó en este momento debido a que, a partir del año de vida, la especie inicia su etapa de madurez sexual, por lo que resulta clave que atraviese ese proceso en libertad. (NA)