Alertan que El Niño será más fuerte y podría generar eventos meteorológicos extremos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno climático El Niño ya comenzó a desarrollarse y que se fortalecerá durante los próximos meses. Según el organismo, esto aumenta las posibilidades de que se registren olas de calor, sequías, lluvias intensas e inundaciones en distintas partes del mundo.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual. Ese cambio modifica la circulación de la atmósfera y altera el clima en diferentes regiones del planeta. Mientras algunos lugares reciben más lluvias de lo normal, otros atraviesan períodos de sequía.

De acuerdo con la OMM, entre julio y septiembre continuará el calentamiento del océano Pacífico y las temperaturas del agua superarán ampliamente los valores normales. Como consecuencia, se espera que gran parte del mundo registre temperaturas por encima del promedio.

Las previsiones también indican que habrá más lluvias en el Pacífico ecuatorial, mientras que el océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia tendrían condiciones más secas.

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Para el trimestre julio-septiembre, el organismo prevé menos precipitaciones de lo habitual en sectores de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica. En cambio, el suroeste de Estados Unidos podría tener un período más lluvioso. En Europa, se esperan lluvias superiores a lo normal en el sur del continente y por debajo del promedio en el norte.

La directora general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que el fortalecimiento de El Niño incrementará el riesgo de sequías, lluvias torrenciales y olas de calor, tanto sobre los continentes como en los océanos.

Ante este escenario, la organización anunció que reforzará los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana para ayudar a los gobiernos y a los sectores más vulnerables, como la agricultura y la salud, a prepararse frente a los posibles impactos.

La OMM recordó que El Niño aparece de forma natural cada dos a siete años. Aunque no hay evidencia de que el cambio climático haga que ocurra con mayor frecuencia o intensidad, sí puede agravar sus consecuencias, ya que el calentamiento global aporta más energía y humedad a la atmósfera, favoreciendo fenómenos meteorológicos más extremos.

El episodio anterior, entre 2023 y 2024, estuvo relacionado con temperaturas récord a nivel mundial y con graves sequías, incendios forestales e inundaciones en diferentes regiones del planeta. Además, los especialistas indican que también suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el océano Pacífico. (AFP y EFE)