Juicio por Maradona: declaró el abogado Morla y defendió al neurocirujano Luque: “Diego lo amaba"

El abogado y ex apoderado de las marcas, Matías Morla, defendió al neurocirujano Leopoldo Luque, al manifestar que Diego Armando Maradona “lo amaba” y señalar que “tenían una confianza tremenda”, mientras que calificó de “ridiculez” la elección de la casa en el barrio cerrado San Andrés.

Morla, ex apoderado de las marcas, causa por la que irá a juicio oral y público junto a otros cinco acusados, declaró por primera vez en el debate por la muerte del astro argentino que tramita en los Tribunales de San Isidro.

Ante la presencia de Dalma, Gianina, Jana y Verónica Ojeda, el letrado consignó que fue el "mejor amigo" del ídolo popular, a quien le "administró los negocios" entre junio de 2014 y el 25 de noviembre de 2020, día de su muerte.

Ante una de las primeras preguntas del fiscal Patricio Ferrari, Morla admitió que "tuvo más afinidad" con el psicólogo Carlos Díaz que el ex médico de cabecera, Leopoldo Luque.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según el abogado, el especialista en adicciones era un "fenómeno" y realizó un "trabajo excelente" cuando abordó la problemática del ex jugador, al tiempo que reconoció que los estudios toxicológicos no detectaron la presencia de alcohol ni drogas, cuando le respondió a Diego Olmedo, defensor de Díaz.

El testigo afirmó que Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran los "médicos tratantes" del paciente durante el año de la pandemia por el coronavirus y describió que Diego sufría "mucha depresión" porque "siempre caía y salía de la bebida", principalmente por conflictos con su ex novia Rocío Oliva: "Cuando se peleaba con ella volvía al alcohol".

El neurocirujano Leopoldo Luque

A su vez, señaló que conoció a Díaz porque atendió al chofer de su estudio jurídico, Maximiliano Trimarchi, quien era adicto y declaró semanas atrás, por lo que valoró nuevamente su trabajo al momento de asistir al "Diez".

Y recordó haberse manifestado en contra del homenaje al entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP), llevado a cabo en la cancha de ese club por su cumpleaños 60, el 30 de octubre de 2020: "Yo me opuse".

El abogado Matías Morla junto a Diego Maradona

"A Luque lo conocí en marzo de 2020, ya estaba anteriormente en la vida de Diego. Maradona lo amaba, tenían una tremenda confianza", consignó el letrado y ratificó que era el "médico de confianza".

En este sentido, recalcó que el neurocirujano conocía al astro argentino "desde hace cinco años", indicó que no lo operó por el hematoma subdural en la Clínica Olivos y sostuvo que fue quien "trajo" a Cosachov. (NA)