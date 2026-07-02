Cristiano ganó el duelo de leyendas: Portugal eliminó a la Croacia de Modric del Mundial

Portugal dio una muestra de carácter en Toronto para dar vuelta el marcador, derrotar 2-1 a Croacia y clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que enfrentará a España.

Cristiano Ronaldo, autor de un gol de penal, se quedó con el duelo de leyendas ante Luka Modric, quien a sus 40 años jugó por última vez un partido de Mundiales.

El primer tiempo expiró con ambos equipos midiéndose las fuerzas, como dos boxeadores de peso pesado que se respetan demasiado como para descuidar la guardia.

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La mesa estaba servida para una segunda mitad de infarto. Y así fue. Antes de los 10 minutos, Ivan Perisic puso el 1-0 para Croacia ante una Portugal que salió dormida.

Sin embargo, la alegría duró poco: Cristiano Ronaldo lo empató de penal tras una revisión del VAR por una infracción de agarrón dentro del área.

Luego de su gol, el DT reemplazó a CR7. Y en el tiempo de descuento, Goncalo Ramos, el delantero suplente, le dio la clasificación a los lusos con un gran cabezazo.

En el descuento, a instancias del VAR, el árbitro le anuló un gol a Croacia que establecía el 2-2 y así se evitó el alargue y Portugal avanzó de fase.

En la instancia de octavos el elenco luso se medirá con España.