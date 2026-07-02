La carcajada de Messi cuando la seguridad aeroportuaria mostró lo que llevaba Cuti Romero en la valija

En los rigurosos controles aeroportuarios estadounidenses no pasa nadie que tenga algún elemento de dudosa procedencia en su poder. Y la Selección, aún con Messi y todo lo que significa, no es la excepción.

Antes de abordar el vuelo de Kansas a Miami y en pleno control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), a Cuty Romero le encontraron un encendedor a chispa (conocido por su marca magiclick) y la mujer de seguridad lo mostró consultando de qué se trataba.

Desde atrás, instantáneamente Lionel Messi desató las carcajadas, buscando la complicidad de Rodrigo De Paul.

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Un simple detalle de cómo viven cada minuto los jugadores de la Selección, más allá de lo que disfrutan dentro del campo jugando y por ahora ganando todo.