Los Pumas, con el bahiense Moro entre los suplentes, tienen equipo para el debut ante Escocia

Joaquín Moro durante uno de los entrenamientos en Córdoba. Foto: prensa UAR.

Con la inclusión del bahiense Joaquín Moro entre los relevos, se confirmó este jueves la formación de Los Pumas para enfrentar este sábado a Escocia en el inicio del Nations Championship.

Se trata de la nueva competencia de World Rugby, que agrupa a los cuatro integrantes del Rugby Championship más Japón y Fiji como invitados frente a los integrantes del Seis Naciones (Francia, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia).

Con este certamen se pondrá en marcha la temporada internacional, que mostrará al seleccionado argentino como local en sus tres primeros compromisos. El sábado ante Escocia en el estadio Kempes (Córdoba), una semana después ante Gales en el Bicencenario de San Juan y por último contra Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (sábado 18). En los tres casos, los partidos comenzarán a las 16.

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La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá el cordobés Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

Por otra parte y en caso de ingresar, Joaquín Moro jugará su cap número 4 en el seleccionado albiceleste, dirigido por Felipe Contepomi.

Victoria de Los Pumitas

Este jueves el seleccionado argentino de rugby juvenil ganó su segundo partido en el Mundial M20 de Georgia.

En un gran partido, contundente de principio a fin, Los Pumitas vencieron a Irlanda por 62 a 40 con tries de Luciano Avaca (2), Federico Serpa, Simón Pfister (2), Tomás Dande, Bautista Lescano, Manuel Giannantonio. Además, Federico Serpa sumó con el pie 8 conversiones y 2 penales.

Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda volverán a jugar el martes venidero, ante Inglaterra, a las 8.30.

Formación de Los Pumas

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir este sábado a Escocia en Córdoba:

1. VIVAS, Mayco (39 caps)

2. MONTOYA, Julián (117 caps) – Capitán

3. DELGADO, Pedro (9 caps)

4. PETTI, Guido (98 caps)

5. ALEMANNO, Matías (99 caps)

6. MATERA, Pablo (121 caps)

7. GRONDONA, Santiago (26 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (22 caps)

9. GARCÍA, Gonzalo (16 caps)

10. ALBORNOZ, Tomás (21 caps)

11. CARRERAS, Mateo (33 caps)

12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (1 cap)

13. CINTI, Lucio (39 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (16 caps)

15. CARRERAS, Santiago (64 caps)

Recambio

16. RUIZ, Ignacio (27 caps)

17. WENGER, Boris (5 caps)

18. RAPETTI, Tomás (3 caps)

19. MOLINA, Franco (19 caps)

20. MORO, Joaquín (3 caps)

21. MOYANO, Agustín (8 caps)

22. MORONI, Matías (94 caps)

23. DELGUY, Bautista (39 caps)