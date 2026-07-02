Tenis de mesa: se viene la primera fecha de la Copa “Mauro Sinigaglia”

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) anuncia la realización de la undécima edición del Torneo por Equipos al sistema de dos singles un doble y dos singles finales, que tendrá lugar el próximo sábado, a las 9, en el Polideportivo Norte en calle Vieytes 2.700.

Se pondrá en juego el trofeo Copa "Mauro Sinigaglia".

​El certamen llega cargado de emotividad ya que en esta fecha los jugadores arman equipos de 3 o 4 jugadores y viven un torneo cargado de emotividad compañerismo y muy lindos momentos.

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En esta primera fecha se complementa con una segunda a realizarse en diciembre de este año.

La organización prevé que las 18 mesas de competencia vuelvan a ofrecer un espectáculo vibrante, acompañado por el colorido de las tribunas y el entusiasmo de los aficionados.

La ABTM invita al público en general a acercarse y conocer de primera mano el crecimiento y la fuerza que el tenis de mesa ha adquirido en la ciudad.

Este es el programa de actividades suministrado por la ABTM: