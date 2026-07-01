Qué dice la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que planea enviar al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La noticia se conoció tras haber reunido a la tropa libertaria del Congreso en Casa Rosada. Allí, el mandatario definió los ejes de la gestión política y enumeró las Leyes que enviará para buscar su modificación.

Entre ellas surgió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Se trata de la Ley 24.144, la cual tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes oficiales confirmaronque buscan ingresar el proyecto por la Cámara Alta, por lo que el Jefe de Estado dialogó en un apartado con la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

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La presidenta de la autoridad monetaria en ese entonces, Mercedes Marcó del Pont, impulsó una serie de reformas; en especial, se detallan distintos mecanismos para asistir al Tesoro mediante la emisión monetaria.

"El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales", señala el artículo 20.

En el mismo se indica que podrá adelantar un 10% extra de los recursos en efectivo que el Gobierno "haya obtenido en los últimos doce meses", y ese monto deberá ser devuelto dentro de los doce meses de efectuados.

"Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas", detalla el artículo.

Si bien todavía no se conocen mayores detalles sobre la modificación anunciada esta tarde, la misma buscará reducir la capacidad de emisión monetaria del BCRA.

Uno de los objetivos que prometió cumplir durante la campaña presidencial era avanzar con el cierre definitivo de la entidad financiera. "Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central", dijo un tiempo después de haber asumido.

Lo mismo remarcó durante su exposición en la Fundación Faro, en donde deslizó la posibilidad de volver a la Carta Orgánica previa a las modificaciones de 2012 y cuestionó, a su vez, a Marcó del Pont.

"La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper", expresó. (NA)