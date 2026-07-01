Detuvieron a un hombre que ingresó con un machete a una vivienda y amenazó a una joven

Un hombre de 57 años fue aprehendido esta madrugada luego de ingresar al patio de una vivienda con un machete y amenazar a una joven de 24 años.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en Güiraldes al 500, cuando personal de la Unidad de Prevención de Policía Local acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre alterado.

Al arribar, los efectivos aprehendieron a Víctor Muñoz y secuestraron el machete que llevaba consigo. Posteriormente fue trasladado a la comisaría Séptima para las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como amenazas agravadas y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15.

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Según informaron fuentes oficiales, los propietarios de la vivienda aseguraron que no conocen al aprehendido. Además, se procura establecer por qué ingresó al domicilio y cuál fue el motivo de las amenazas.