Vivir y jugar al rugby en Andorra: la experiencia de un bahiense en el VPC

Regresó a la ciudad de incógnito, desde Andorra. Por eso Luis y Susana, sus padres, se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron a su hijo Matías en la casa de un amigo de la familia, que los había invitado con la excusa de ver un partido de la Selección Argentina de fútbol.

Matías Barrera volvió a suelo bahiense para compartir tres fechas de eventos familiares que no se podía perder: el cumpleaños de su papá, el de su hermano Sebastián y el Día del Padre.

"Vine a pasar unos días con la familia porque justo son los cumpleaños y coincidía con el Mundial, que poder verlo acá es lo mejor que hay... Estando en España los partidos se pueden ver todos de madrugada, dos, tres o cuatro de la madrugada", contó el jugador de rugby formado en Universitario y actualmente en el club VPC Andorra.

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Barrera contó cómo se produjo hace cinco años su llegada al llamado Principado de Andorra, un microestado cuya extensión territorial abarca 468 kilómetros cuadrados y que se sitúa en un valle en los Pirineos, entre España y Francia.

"Desde los 8 años que juego al rugby cuando empecé en el club Universitario. A los 25 años, en 2019, tomé la decisión de irme a jugar a España. Jugué una temporada en Gernika (País Vasco). Allí nos agarró el Covid-19 y en la temporada siguiente pasé a otro club, pero dentro de la misma liga pero en Asturias. Jugué una temporada más y luego me moví a Andorra. Justo ese año tuve la suerte de poder compartir con mi hermano Sebastián y con Cristian Abarca, compañeros en Universitario", recordó el primera línea bahiense, de 31 años.

Su actual equipo juega en una de las subdivisiones que tiene el segundo escalón del rugby español, la División de Honor B.

"Ahora estamos de vacaciones con el club. Normalmente va de septiembre a junio. En agosto retomaremos la actividad con la pretemporada para afrontar de nuevo la segunda división. España tiene División de Honor A que es la Primera, la B Élite y por debajo la División de Honor B dividida en tres zonas. Paralelamente estoy trabajando como profe de Educación Física en una fundación de discapacidad. Doy sesiones de educación física y de natación dentro del mismo centro. Y me encargo de trabajar con todas las discapacidades que hay, con unos 50 o 60 chicos mayores de edad", contó este polifuncional primera línea que puede desempeñarse como pilar y como hooker.

Matías también ahondó en aspectos de la cultura y costumbres que hacen a su día a día en Andorra, como también destacó la pasión y el rol que cumple su hermano menor Sebastián en el actual plantel superior de Las Pirañas.

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