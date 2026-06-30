9 de Julio la tuvo complicada para dejar atrás a Villa Mitre y meterse en la final del Femenino

Rodeada quedó Leal, por Larrasolo, Roldán y Maurer. Atrás, Althabe controla a Larrosa. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Ratificando su condición de favorito, 9 de Julio (Nº1 de la fase regular) se impuso anoche como local ante Villa Mitre (4º), 49 a 43, y se quedó con una de las semifinales (2-1) de la Liga Bahiense del Oro Femenina, "Viviana Albizu".

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En consecuencia, el albiazul disputará la final, al mejor de cinco, frente a Bahiense del Norte, que ya había clasificado tras eliminar a Estudiantes (2-0).

Josefina Brossard se afirma en la pintura ante Sorzini y Larrasolo..

Las tricolores se la complicaron al último campeón, sacando 12 de ventaja (24-12), exigió al local para remontar ante un equipo se armó este año con jugadoras provenientes de diferentes clubes.

El parcial de 26-4 fue determinante para 9 de Julio, pasando a ganar 38 a 28.

La principal goleadora y única que llegó a doble dígito en las locales fue Isabella Larrasolo, con 13 puntos (3-9 en t3, 2-9 en t2 y 0-1 en t1).

Una "caricia" de Isabella Roldán a Marianela Leal.

Y las más positivas resultaron Isabella Roldán, con 9 puntos (7-9 en t1), más 7 rebotes y Delfina Álves da Florencia, dueña del espacio aéreo, con 14 rebotes, además de convertir 6 puntos.

Sale de contra Delfina Álves da Florencia. Atráss quedó Bernardita Marcocci.

En las tricolores, Ailín Larrosa bajó 8 rebotes, recuperó 7 pelotas y dio 3 asistencias, mientras que Bernardita Marcocci sumó 11 puntos (1-3 en t3, 2-4 en t2 y 4-4 en t1).

La síntesis:

9 de Julio (49): I. Larrasolo (13), A. Althabe (8), V. Martín, I. Sorzini (6), D. Alves (6), fi; I. Corvalán (4), I. Roldán (9), E. Fernández, A. Maurer (3) y M.V. Flores. DT: Julián Turcato.

Villa Mitre (43): M. Caputo (5), B. Marcocci (11), A. Larrosa (6), Josefina Brossard (9), M. Tellez (2), fi; Juliana Brossard (3), M. Leal (1) y T. Giannecchini (6). DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: 9 de Julio, 12-17; 23-26 y 42-33.

Arbitros: Juan Agustín Matías, Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 2-1.