Con un cambio de fecha, Milei encabezará nuevamente la inauguración de la Exposición Rural de Palermo

El presidente Javier Milei encabezará la inauguración oficial de una nueva edición de la Exposición Rural en el predio ferial de Palermo a fines de julio, según anticiparon desde la propia organización.

La presencia del mandatario en el tradicional evento que reúne al campo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue confirmada este martes por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Las autoridades de la entidad rural revelaron que “el presidente Milei acaba de confirmar que viene a La Rural” y adelantaron que no será como sucede habitualmente el último sábado de la muestra, sino que se pasará al día siguiente, es decir "el domingo 26".

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De esta manera, el jefe de Estado volverá a ponerse al frente de la apertura de la Exposición Rural por tercer año seguido, y despertará expectativas en el sector por posibles anuncios que pueda brindar al momento de dar su discurso.

El año pasado, Milei comunicó una “baja permanente” de las retenciones a las exportaciones de soja, carne, maíz, sorgo y girasol, prometiendo continuar durante su gestión con la disminución de esos derechos de exportación hasta dejarlos en cero.

En esta oportunidad, la muestra agropecuaria se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de julio de 9 a 20 en el histórico predio ferial de Buenos Aires y contará con expositores comerciales y ganaredos, remates, capacitaciones y diferentes actividades del sector. (NA)