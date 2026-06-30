¿Autocrítica o soberbia? Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dejó una frase que no cayó para nada bien.

"Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, expresó el DT de los teutones.

Además, manifestó su deseo de seguir al frente del equipo, pese a la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, al tiempo que admitió su “decepción” por la derrota y remarcó que la falta en el gol anulado a Jonathan Tah fue una "broma”.

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“No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, consideró sin razón.

“No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no ha sido suficiente”, continuó Nagelsmann, que insistió: “Estoy decepcionado. Al final, no hemos jugado lo suficientemente bien para batir al rival. Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente”, explicó.

“Me gustaría seguir, sí”, contestó, rotundo, el técnico, que tiene contrato para dirigir el equipo nacional germano hasta la Eurocopa 2028, tal y como renovó su vínculo en 2025.

Nagelsmann está en el ojo de la tormenta y no sólo por la eliminación tan temprana de su selección, sino también decisión de darle la titularidad al arquero Manuel Neuer, de pésimos desempeños.