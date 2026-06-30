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Un quinteto folklórico rendirá tributo a Mercedes Sosa en Bahía

Se presentarán el 10 de julio en Kánika, con un recorrido por las canciones más emblemáticas de la Negra y la participación de un artista invitado.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos

El próximo 10 de julio, a las 21, se presentará "MERCEDES - Tributo a Sosa", un espectáculo que propone revivir el repertorio más emblemático de Mercedes Sosa desde una mirada artística y profundamente emotiva.

"Mercedes no es un grupo, no es una banda. No versionamos canciones. Las atravesamos. Porque Mercedes no fue una voz. Fue un latido. Y los latidos no se imitan: se continúan", expresaron los integrantes de la propuesta.

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El quinteto folklórico, integrado por reconocidos músicos, recorrerá algunas de las obras más cantadas de la Negra, incorporando además nuevas canciones y una nueva integrante para esta edición del espectáculo.

La formación está compuesta por Claudia Acosta (voz), Eduardo Canale (guitarra), Aldana Donofrio (acordeón y piano), Jorge Guillomia (bajo) y Daniel García (cajón y bombo), además de un artista invitado.

La función tendrá lugar en Kánika Espacio de Arte, ubicado en Belgrano 249.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y en puerta costarán 20.000 pesos. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 291 5661013.

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