El Gobierno aumentó los salarios para algunos sectores de la administración pública

El Gobierno nacional incrementó los salarios estatales fijando nuevos valores para las retribuciones y adicionales de áreas específicas del sector público, mediante el Decreto 553/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a la del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entrará en vigencia con subas escalonadas a partir del 1 de julio y el 1 de agosto.

Esta actualización surge del acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, en el que se dispuso un nuevo incremento retributivo para el personal estatal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Docencia, Cultura y Comunicación

El decreto modifica las escalas salariales de instituciones educativas dependientes de la Nación. En la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el cargo de Rector percibirá $222.053,90 en julio y ascenderá a $226.272,93 en agosto.

Asimismo, el cargo de Bedel del ISER (ENACOM) fue fijado en $118.132 para julio y $120.377 para el mes siguiente. Para el personal docente retribuido por hora cátedra de la administración central, el valor se estableció en $8.650 (julio) y $8.815 (agosto).

Adicional por Antártida y responsabilidad fiscal

Al mismo tiempo, se establecieron nuevos montos en el adicional remuneratorio por servicios en la Antártida para el personal militar, el cual se fijó en $1.539.083 a partir de julio, incrementándose a $1.568.326 en agosto.

Por otro lado, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación verán actualizada su "Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional". Aquellos con títulos de posgrado y responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán un adicional de $890.556 en julio, que subirá a $907.476 en agosto.

Actualización de viáticos para el servicio exterior y Curia Castrense

La normativa también sustituyó la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios. Los montos diarios varían según la región:

Zona Sur: $96.700 (julio) y $98.537 (agosto).

Noroeste y Cuyo: $79.192 (julio) y $80.697 (agosto).

Región Metropolitana y Noreste: $55.301 (julio) y $56.351 (agosto).

En cuanto a la Curia Castrense, se establecieron las remuneraciones para los integrantes del Obispado. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá una remuneración equivalente a la de un Subsecretario.

La normativa aclara que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el organismo encargado de dictar las normas aclaratorias o complementarias que resulten necesarias para la implementación de estos nuevos valores.

Con esta medida, el Gobierno busca alinear las asignaciones específicas de estos organismos con los incrementos generales otorgados al resto de la Administración Pública Nacional. (N/A)