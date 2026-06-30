Confirmado día y cancha para el inicio de la final de la LBB Bronce: Pellegrini-Caza y Pesca (Médanos)

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Conocidos los finalistas de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", quedó establecido que la serie entre Pellegrini (Punta Alta) y Caza y Pesca Huracán Médanos comenzará el domingo en cancha de Altense.

Este partido empezará a las 21 -habitualmente los domingos se juega a las 20-, debido a que ese día en el Armando Traini hay una feria.

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En el escenario del verde hará las veces de local el equipo puntaltense, en el juego 1, el 3 y, de ser necesario, el 5.

Mientras que el representante de Villarino tiene intenciones de jugar como local en Estudiantes, aunque aún resta confirmarse.

Los días de disputa de la serie son domingo 5 en Punta Alta, miércoles 8 en Bahía y domingo 12 en Punta Alta, estos confirmados, mientras que los otros dos se jugarán de ser necesarios, el miércoles 15 en Bahía y domingo 19 en Punta Alta.

Pellegrini tiene ventaja de localía ya que terminó tercero en la fase regular, mientras que los medanenses ocuparon la quinta posición.

En playoffs, el azulgrana eliminó a Sporting (2-0) en cuartos, y a Barracas (2-1) en semifinales

Mientras que Caza y Pesca dejó en el camino a Fortín Club (2-0), en la Reclasificación, a Sportivo Bahiense (2-0) en cuartos, y a Bahiense del Norte B (2-0) en semifinales.