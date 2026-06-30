¡Qué dos series! San Lorenzo visita a Ateneo y Comercial recibe a Sportivo, ¿habrá hoy finalistas?

Iturbide (C) enfrenta a Stach (SB) y Ayala. Y Fuentes (SL) es defendido por Sacomani (A). Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ateneo (0)-San Lorenzo (1) y Comercial (1)-Sportivo Bahiense (0) disputarán, desde las 21, los segundos partidos de las series -al mejor de tres- , correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

San Lorenzo (2º) intentará ratificar en Punta Alta ante Ateneo (9º) por qué fue segundo en la fase regular y el local, al mismo tiempo, buscará demostrar que el noveno puesto en esos 11 juegos poco tiene que ver con este presente.

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En la otra serie, Comercial (5º) dejó en claro que quiere más de lo que consiguió hasta acá.

Tras eliminar de visitante a Altense y meter el primero afuera ante Sportivo (3º), hoy es local en su renovado gimnasio de Ingeniero White, donde ganó 5 de 6.

Mientras que el tricolor intentará hacer prevalecer su antecendente jugando de visita, condición en la que tiene récord de 5-1.

En caso de ser necesario tercer partido en alguna de la serie se jugaría, en principio el jueves -resta oficializarlo-, evitando el viernes que jugará Argentina en la Copa del Mundo de fútbol.

Y la final comenzará el próximo martes.

Ateneo (0)-San Lorenzo (1)

San Lorenzo visita a Ateneo sabiendo que tendrá una vida más en caso de perder.

En la apertura de la serie necesitó de dos suplementarios para quedarse con la victoria: 87 a 79 (68-68 y 76-76).

Por segunda vez le ganó al celeste, tras la victoria en fase regular, 68-63, en el mismo escenario de hoy.

Esto, sumado a su récord de cinco victorias en seis presentaciones de visitante respaldan la ilusión del equipo bahiense.

Ahora bien, los puntaltenses vienen de superar las dos instancias previas con desventaja, perdiendo el primer juego de visita e imponiéndose en los dos siguientes, frente a El Nacional y la última eliminando nada menos que a 9 de Julio, el Nº1.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Néstor Schernenco.

Comisionado técnico: Ariel Mallimaci.

Novedades: el local está completo y en la visita falta Sebastián Calvo (motivos personales).

Comercial (1)-Sportivo (0)

Comercial es local ante Sportivo Bahiense luego de ganar el primer juego, de visitante, 81 a 69.

Por tercera vez (segunda en tiempo regular) el portuario superó los 80 puntos y, al mismo tiempo, resultó el partido que más le anotaron en playoffs.

El verdiamarillo ganó seis partidos de los siete que jugó como local (la única derrota fue ante Velocidad, en la penúltima fecha de la fase regular).

Y en playoffs festejó en cinco de seis presentaciones, sufriendo la única caída de visitante ante Altense.

Sportivo, por su parte, de visitante cosechó cinco victorias en seis presentaciones (cayó frente a El Nacional).

Los 81 puntos recibidos en el juego 1 fueron la segunda marca más amplia -en tiempo regular-, ya que la anterior había caído 106-92 ante El Nacional, único equipo en todo el torneo que llegó a las tres cifras.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Juan Gabriel Jaramillo.

Comisionado técnico: Diego Kessler.

Novedades: los dos están con equipo completo.