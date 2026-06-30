9 de Julio y Villa Mitre definen el rival de Bahiense del Norte para la final del Femenino

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9 de Julio y Villa Mitre definirán el segundo finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

Hasta ahora se repartieron triunfos como locales y esta noche, desde las 21, se enfrentarán en el Néstor Damiani, arbitraje de Juan Agustín Matías, Mauro Guallan y Joaquín Binsou.

Mientras tanto, espera Bahiense del Norte, que eliminó a Estudiantes (2-0).

En el primer partido entre los rivales de hoy, 9 de Julio ganó el primero 59 a 48 y en el segundo el tricolor respondió: 53-48.

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La final comenzará el próximo martes y se jugará al mejor de cinco.