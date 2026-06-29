El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 30 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una maxima de 14 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.