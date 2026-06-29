Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones
Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.
El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.501,79 para la venta y de $1.451,13 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,05% en relación al cierre del pasado viernes.
En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.526,00 (-0,33%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.510,00 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.
El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.943,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.507,15 (+0,47%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.556,20 (+0,74%).
El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 429 puntos básicos (-1,80%).