Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.501,79 para la venta y de $1.451,13 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,05% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.526,00 (-0,33%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.510,00 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.943,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.507,15 (+0,47%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.556,20 (+0,74%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 429 puntos básicos (-1,80%).