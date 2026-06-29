Liga de Villarino: Ascasubi se quedó con la primera final

Social Ascasubi sigue firme. Y sacó ventaja en la primera final del año. Como visitante, le ganó a Juventud Agraria de Algarrobo 2 a 0 y quedó a un paso de coronarse en el certamen Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

Facundo Germani y Emerson Abbate facturaron para el elenco que conduce Elías Bustos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La revancha se jugará el próximo domingo en Hilario Ascasubi.