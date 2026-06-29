Liga Sureña: Unión de Villa Iris, Gimnasia y Unión de Campos se metieron entre los ocho

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Unión de Villa Iris, Gimnasia de Darregueira y Unión de Campos lograron el pasaje a los playoffs, tras jugarse la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Sur de la Liga Sureña.

El Panza Verde, además, festejó por partida doble ya que le ganó el clásico a Rampla Juniors como visitante 3 a 0.

De esta manera, ya están los cruces de cara a los playoffs.

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Chocarán UD Bernasconi-Unión de Villa Iris, Colonial-Club Darregueira, Pampero-Unión de Campos y Deportivo Alpachiri-Gimnasia.

Resultados:

--Zona A: Social Colonial 3 (Leandro Rodríguez, Lautaro Ortiz y Hernán Alecha), Argentino 1 (Miguel Roson);y Unión de Campos 4 (Maximiliano Bowen, Tomás Consiglio y Silvio Suzan --2--), Huracán G 0 y UD Bernasconi 1 (Esteban Boccardo), Independiente JA 0.

--Zona B: Rampla Juniors 0, Unión VI 3 (Tobias Gatti --2-- y Jonathan Kippes); Villa Mengelle 1 (Juan Aguirre), Sportivo y Cultural 1 (Gustavo Otero) y Pampero 4 (Alexis Blanco 2, Tomás Onorio y Julián Vergara), Deportivo Alpachiri 2 (Enzo Castillo y Luciano Andrada).

--Interzonal: Gimnasia 1 (Joaquín Salvi), Club Darregueira 1 (Leonardo Verdino).

Las tablas