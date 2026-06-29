Liga de Dorrego: a Monte no lo para nadie, ni siquiera el escolta
El albirrojo venció a Ferroviario 3 a 1 y suma 13 de 13. Impresionante arranque.
Lo de Atlético Monte Hermoso es sencillamente demoledor. Esta vez, superó en casa a Ferroviario de Coronel Dorrego 3 a 1 y alcanzó las 13 victorias en fila tras jugarse la 13ª. fecha del Torneo 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa, que organiza la Liga Dorreguense.
El albirrojo que conduce Martín "Mono" Sangronis sacó más ventaja en la cima.
Resultados
--Atlético Monte Hermoso 3 (Iván Tello, Alexis Pérez, Franco Ortiz), Ferroviario 1 (Nicolás Palacio).
--Independiente de Pringles 0, San Martín CD 0.
--Almaceneros 1 (Brian Urban), Suteryh 0
--Porteño 2 (Juan Enrique Gutiérrez y Maximiliano Mastrángelo), Independiente de Dorrego 0.
--Divisorio 2 (Quiroga y Vega), Progreso 2 (Leandro Martorano y Roque Armario)..
--Atlético Ventana 2 (Ariel Espínola y Lucas Lamberti), SUPA 4 (Yago Sabanés --2- y Nahuel Romero -2-).
--Alumni 5 (Matías Ortelli -4- y Silvio Giménez), Club de Pelota 1 (Mateo García).
--Villa Rosa 1 (Facundo García), Esperanza 1 (Brian Salaberry).
Posiciones
1º) Atlético Monte Hermoso, 39 puntos; 2º) Ferroviario, 31; 3º) Suteryh, 28; 4º) SUPA, 27; 5º) Porteño, 25; 6º) Independiente de Dorrego, 24; 7º) Independiente de Pringles y Atlético Ventana, 17; 9º) Almaceneros, San Martin y Villa Rosa, 16; 12º) Alumni y Progreso, 15; 14º) Esperanza, 8; 15º) Divisorio, 2 y 16º) Club de Pelota, 1.