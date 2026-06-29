Liga de Suárez: Automoto quedó eliminado por la vía de los penales

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Automoto de Tornquist tropezó en los penales y quedó eliminado en el torneo Apertura que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por los cruces de playoffs de octavos de final, el azulgrana perdió en su cancha ante Unión de Pigüé por 7 a 6 tras empatar sin goles los 90 minutos reglamentarios.

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Además, hubo varias sorpresas y en los ocho cruces sólo avanzaron tres locales: Club Sarmiento, Deportivo Rivera y Racing Club.

En tanto, Unión Pigüé, Independiente de Rivera, Independiente de San José, El Progreso y Deportivo Argentino sacaron pecho como visitantes.

Los resultados:

--Automoto 0, Unión P 0 (6-7).

--Tiro Federal de Puan 1 (Alejo Alazard), Independiente de Rivera 1 (Matías Soria) (3-4).

--Club Sarmiento P 3 (Maximiliano Graff, Lucas Cance y Marcos Litre), Peñarol P 1 (Facundo Bellendier).

--Deportivo Rivera 1 (Ezequiel Pereyra, de penal), Empleados de Comercio 1 (Eloy Machado). (4-3).

--Blanco y Negro 1 (Juan Cruz Shard), Independiente SJ 2 (Benjamín Roleder y Cristian Royth).

--Puan FBC 1 (Facundo Rapetti), El Progreso 2 (Mateo Schwerdty Francisco Schroh).

--San Martín de Carhué 0, Deportivo Argentino P 2 (Tobías Albornoz y Rodrigo Poncela).

--Racing de Carhué 1 (Astor Crusvar), Peñarol de Guiaminí 1 (Rodrigo De La Canal). (4-2).

Los cruces

Independiente de Rivera-Unión Pigüé

Deportivo Rivera-Club Sarmiento

El Progreso-Independiente de San José

Racing Club-Deportivo Argentino

