Choque fatal en la ruta 51: tránsito cortado en cercanías de Frapal

Un grave siniestro vial se registró esta mañana en la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraja Don Alfredo, cerca de Coronel Pringles.

El hecho, que dejó como saldo un fallecido según informaron fuentes policiales, se produjo cuando se embistieron un camión y un automóvil Chevrolet Corsa blanco.

Por esta situación la ruta está totalmente cortada en ese tramo, a fin de permitir el trabajo de bomberos, ambulancias y peritos de la Policía Científica.

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Como consecuencia de esta situación, se solicitó a quienes circulen por esa carretera que extremen las medidas de prevención hasta que se normalice la zona (agencia Coronel Pringles, con información del diario El Orden).

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