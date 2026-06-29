Choque fatal en la ruta 51: tránsito cortado en cercanías de Frapal
Se embistieron un camión y un auto y falleció uno de los ocupantes del vehículo menor.
Un grave siniestro vial se registró esta mañana en la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraja Don Alfredo, cerca de Coronel Pringles.
El hecho, que dejó como saldo un fallecido según informaron fuentes policiales, se produjo cuando se embistieron un camión y un automóvil Chevrolet Corsa blanco.
Por esta situación la ruta está totalmente cortada en ese tramo, a fin de permitir el trabajo de bomberos, ambulancias y peritos de la Policía Científica.
Como consecuencia de esta situación, se solicitó a quienes circulen por esa carretera que extremen las medidas de prevención hasta que se normalice la zona (agencia Coronel Pringles, con información del diario El Orden).
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