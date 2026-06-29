Habló la periodista de la entrevista que convirtió a Bielsa en un meme

Majo Paiva, la periodista uruguaya que entrevistó a Marcelo Bielsa en la cancha el día de la eliminación de Uruguay, contó qué pasó con la reacción del entrenador argentino.

Recordamos que el elenco charrúa quedó eliminado en fase de grupos al caer en su última presentación ante España por 1-0, tras lo cual se generó una oleada de críticas hacia el combinado oriental y puntualmente al DT argentino, quien concluyó su vínculo en las últimas horas.

En una entrevista luego del partido, con las pulsaciones a tope, Bielsa fue presa del nerviosismo ante el contexto deportivo y explotó ante la periodista y la producción, ante una demora en el inicio de la entrevista.

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El grito desencajado del "Loco" se transformó en un meme que recorre las redes sociales, adaptado a distintas situaciones de la vida cotidiana.

"Con Cabo Verde él estaba exacerbado y estaba molesto, ya me la vi venir. Con la eliminación dije 'va a pasar algo similar'. Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo que trabaja para FIFA", dijo la periodista.

"¿Cuánto esperó Bielsa? Nada, lo estaban encuadrando. Simplemente le dijeron que retrocediera un paso, se acomodó, luego le dijeron 'un poco más' y ahí fue cuando explotó. Mi colega, que no habla español, me dijo que entiende la situación de la eliminación, pero que no era manera de hablar", explicó Majo.