El Gobierno confirmó la muerte de seis argentinos durante los terremotos en Venezuela

El Gobierno argentino confirmó este domingo la muerte de seis argentinos en los terremotos que ya dejaron 1450 víctimas fatales y más de 3300 heridos en Venezuela.

En un comunicado en X, el canciller Pablo Quirno informó que se recibieron 215 solicitudes de asistencia consular y detalló que hay un compatriota hospitalizado y un menor no acompañado y/o en situación de vulnerabilidad. Las víctimas fatales de nacionalidad argentina suman seis.

Además, el ministro anunció el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a los ciudadanos argentinos radicados en ese país y que se vieron afectados por los terremotos

Quirno detalló que la misión está integrada por dos funcionarios, que llegaron al país caribeño el sábado con el objetivo de “relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas”.

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Agregó que los diplomáticos también hicieron con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

El envío de personal consular a Venezuela ocurre casi dos años después de la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas y el quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en respuesta a las denuncias de fraude electoral por parte del Gobierno de Javier Milei luego de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

Además de la misión consular, la Argentina envió el viernes por la tarde un contingente de 24 brigadistas, entre ellos militares y civiles, para asistir con las tareas de búsqueda y rescate.

El Ministerio de Defensa anticipó este domingo que se enviará un segundo equipo de ayuda integrado por médicos y enfermeros, al tiempo que informó que un grupo de ingenieros “trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas”. (TN)