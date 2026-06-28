Con una foto juntos, Javier Milei confirmó que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei anunció esta noche en sus redes sociales que el ministro del Interior, Diego Santilli, es el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado en medio de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", tuiteó el jefe de Estado junto a una foto.

Este anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que el presidente Javier Milei pautó en la Quinta de Olivos, este mismo domingo, junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei y para determinar el cierre de la transición y afianzar la gestión.

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Con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos.

Trayectoria

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, es un dirigente con un amplio recorrido en la política nacional, principalmente en el PRO de Mauricio Macri; sin embargo, fue uno de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios luego de la victoria de Javier Milei en las presidenciales del 2023.

Santilli dio sus primeros pasos en la política en el Partido Justicialista, ligado al peronismo del ex presidente Carlos Menem, y tiempo después pasó a ser uno de los fundadores del PRO junto a Macri.

De apellido vinculado al mundo River Plate, fue de los primeros dirigentes del macrismo en calzarse el traje de libertario ni bien asumió la gestión actual.

Hugo Santilli, padre del funcionario y empresario de la construcción, fue presidente del club de Núñez durante una etapa de éxitos, en la que el plantel conquistó la primera Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental en 1986.

Fue el estadio Monumental el que le permitió a Menem cerrar allí su campaña a fines de los 80, con Santilli padre, quien presidió el Banco Nación en la gestión menemista.

“El Colo”, como se lo conoce popularmente, se recibió a los 23 años de contador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tuvo un paso por el exterior para ampliar sus estudios: Marketing en Berkeley; Mercados de Futuros y Opciones en el Instituto de Industrias Futuras, en Washington; y Administración y Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de París.

Tras su regreso al país, ocupó los primeros cargos en la función pública al frente de la Dirección de Planeamiento Estratégico en la Secretaría de Producción y Servicios; coordinó la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior y fue director de Recursos Humanos en Migraciones.

Asimismo, se desempeñó como titular del Banco Ciudad y ocupó una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados y hasta en el Senado.

También, el referente del PRO fue convocado, a finales de 2009, para conducir el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Luego de desempeñarse como senador, el entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le ofreció ser su compañero de fórmula en las elecciones de la Ciudad de 2015.

Como vicejefe de Gobierno porteño, Santilli estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad hasta que en 2021 compitió y fue electo diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.

En 2023 compitió como candidato a gobernador en primarias la lista interna del PRO de Rodríguez Larreta, y perdió por escaso margen con Néstor Grindetti, candidato de Patricia Bullrich.

En las elecciones legislativas de octubre del año pasado, Santilli se presentó como el primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza (LLA) luego de que renunciara José Luis Espert por las investigaciones, que aún hoy continúan, sobre su vínculo con el empresario imputado en Estados Unidos, Federico 'Fred' Machado.

A pocos días de resultar electo como legislador nacional, el presidente Milei lo convocó para integrarse formalmente al Gabinete Ejecutivo como ministro del Interior, cargo que asumió el 10 de noviembre de 2025. (NA)