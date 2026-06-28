Rosario metió la cuarta en fila y su goleador sueña con repetir el “the best” de 2022

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No se cruzaron casi nunca, pero sobre el final del partido, después del tercer gol de Rosario, los dos máximos artilleros del torneo Apertura de la B liguista fueron al hueso en una pelota alta en el cielo y, tras el choque sin consecuencias, se miraron y se rieron de ellos mismos por debatirse a duelo en una acción sin sentido en la mitad de la cancha.

“Manu me dijo que pida el cambio así no lo alcanzaba en la tabla de goleadores, pero yo ya había marcado dos y con eso estaba más que conforme”, reveló Agustín Grippaudo en zona de vestuarios, después de darse otro abrazo de “gente piola” con Manuel Stortini, quien lleva 10 conquistas en el certamen pero que esta tarde estuvo bastante lejos del arco.

En un piso formidable y con césped verde intenso, Rosario Puerto Belgrano se hizo cargo de la responsabilidad que debía asumir y venció con absoluta potestad 3-0 a Sansinena en el cierre del tramo regular de la competencia.

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El tricolor puntaltense aspiraba al 1 y la ventaja deportiva, aunque si no llegaba era bueno el 2 para definir de local en el primer cruce de playoffs. Pero no pudo, porque Comercial y Tiro también ganaron y todo quedó como estaba antes de disputarse esta última fecha: el “Rosa” permaneció en el 3 y define la semifinal contra el aurivioleta en el Polígono bahiense.

“Lo que más importa es que estamos muy bien, tal vez en el mejor momento de la temporada”, asumió el DT del conjunto “francés” Marcelo Katz.

Y le tengo que dar la razón, porque su equipo mostró una serie de atributos cognitivos acorde al desafío que está afrontando. Fue versátil para exprimir las zonas libres, coherente para leer lo que ofrecía el encuentro y simple para hacer explotar en la red una notoria superioridad en el juego.

Con dos delanteros que juegan con cartas de otro nivel, la visita controló a un “tocado” Stortini (tenía cargado el posterior de pierna derecha) y fue racional para frenar o acelerar según lo que le indicaba su GPS.

Más allá de la diferencia entre la jerarquía de un plantel y del otro, dio la impresión de que Rosario estuvo más rápido al momento de tomar decisiones, sobre todo por la seguridad que le brinda ese ramillete de opciones “fuertes” al momento de tener que medir su poderío con el del rival.

¿A qué me refiero? Nicolás Ovando ingresó desde el banco y empuñó la batuta de un elenco que sacaba todo tipo de ventaja por encima de un rival que se confundió en el toqueteo intrascendente y que solo en forzadas situaciones vio luz en el arco de enfrente.

La historia podría haber cambiado si el árbitro Matías Islas, con firmeza y personalidad para pitar y sin “rollos” a la hora de dar explicaciones, expulsaba a Pedro Fernández por una entrada fuerte contra Moral. Es cierto que el capitán fue a trabar y que despejó la pelota, pero levantó más de lo debido ese pie derecho que raspó, desde la canilla al tobillo, a un indefenso 7 albirrojo. Mereció expulsión, fue amarilla, al menos era “naranja”...

En un segundo tiempo a puro vértigo, Nico puso punto y coma y mostró el camino. No tan arriba, mejor con la colita del medio hacia atrás, que corra el balón y lastimen los de arriba.

Grippaudo (en la foto con el otro goleador, Pedro Fernández), que metió el tercero y llegó a 9 en el Apertura, convirtió 4 en los dos últimos compromisos (5-0 a Pacífico de Cabildo y 3-0 hoy) y le mandó un “Estoy en llamas” al DT y al pueblo rosarino.

“Me encantaría volver el tiempo para atrás y ser el goleador que fui en 2022 jugando para Comercial”, declaró Agustín Salvador, que en esa temporada, en la que el verdiamarillo whitense descendió, llegó a 14 tantos y fue elegido como mejor delantero y mejor jugador de la Liga del Sur.

A los 34 años, quiere volver a ser… ¿Podrá?

La síntesis

Sansinena 0 (4-1-3-2)

Bauer 4

B. Rochón 4

Mareco 4

Semper 5

F. Ibarola 5

Mercere 6

Zinni 3

D. Bouven 5

Moral 6

Stortini (c) 4

D. Romero 4

DT. Leandro Donayevich

Rosario 3 (4-4-2)

Riffo 6

L. González 6

P. Fernández (c) 7

Orellana 6

B. Segovia 6

Ñancucheo 5

M. Otero 7

Palavecino 6

E. Katz 6

GRIPPAUDO 8

Mendoza 7

DT: Marcelo Katz

PT. Gol de Grippaudo (R), a los 22m.

ST. Goles de P. Fernández (R), a los 27m. y Grippaudo (R), a los 33m.

Cambios. 59m. S. González (5) por Zinni, 69m. Helver (4) por D. Romero y 77m. Silva por F. Ibarola, E. Rochón por B. Rochón y J.M. Ibarola por D. Bouven, en Sansinena; 54m. N. Ovando (7) por Palavecino, 78m. Aranda por E. Katz y Zweedyk por Mendoza y 83m. T. Franchi por Orellana y A. Trotta por Grippaudo, en Rosario.

Amonestados. Semper (20m.) y Mareco (42m.), en Sansinena; Grippaudo (15m.) y P. Fernández (40m.), en Rosario.

Arbitro. Matías Islas (7).

Cancha. Sansinena (9).