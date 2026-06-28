“Dibu” Martínez sobre su fractura en el dedo previa al Mundial 2026: “La pasé mal”

El arquero titular de la Selección argentina, Emiliano Martínez, dio algunos detalles de lo que fue su dura recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, la cual fue a contrarreloj para intentar no perderse el Mundial 2026.

"El Dibu" comentó que tuvo que pasar bastante tiempo sin entrenar y todavía no practica junto al grupo, además de haber tenido “millones de preguntas en la cabeza” cuando le explicaron que la mejor decisión era operarse.

A pesar de su lesión, de la que no está del todo recuperado, el arquero del Aston Villa inglés disputó los últimos tres partidos con una férula que le inmovilizaba el dedo, la cual espera poder quitarse para el encuentro de 16avos de final ya que es “muy incómoda”.

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El representativo nacional que conduce el entrenador Lionel Scaloni accedió a la primera ronda eliminatoria en la primera posición del Grupo J, con puntaje perfecto al imponerse ante Argelia por 3-0, Austria por 2-0 y Jordania por 2-1, y deberá enfrentarse a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, en Miami, a las 19 (horara de nuestro país).

Siendo una de las máximas estrellas que tiene el seleccionado nacional desde su irrupción en el primer equipo, en 2021, la convocatoria del “Dibu” Martínez al actual Mundial estuvo en duda hasta el último momento.

En uno de los últimos partidos de la temporada, por la final de la UEFA Europa League, el guardameta que surgió de las divisiones juveniles de Independiente sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha en los momentos previos al partido, durante la entrada en calor.

A pesar de que pudo atajar en ese encuentro sin inconvenientes —incluso el Aston Villa fue campeón al imponerse por 3-0 al Friburgo alemán—, el arquero encendió las alarmas del cuerpo técnico del elenco nacional en cuanto a su recuperación.

Su lesión se dio el 20 de mayo, a 27 días del debut argentino en la Copa del Mundo, por lo que el marplatense debió comenzar un tratamiento especial y estuvo con un yeso, entrenando con una mano detrás de la espalda hasta pocos días antes del encuentro ante Argelia, por la primera fecha.

Sin problemas para atajar en los tres partidos disputados hasta el momento, el “Dibu” contó que la pasó “mal” durante su recuperación, luego de tomar la decisión de no ser intervenido quirúrgicamente, y que llegó a la concentración argentina en Estados Unidos “muy jugado”, ya que pasó bastante tiempo sin poder entrenar, agregando que todavía no lo hace a la par del grupo, sino que practica a solas junto a Martín Tocalli, el entrenador de arqueros de la Selección.

Luego de afirmar que intentará jugar el próximo partido sin la férula, que lo hace sentirse “muy incómodo y con el guante muy flojo”, el guardameta agradeció el apoyo de Tocalli y de los demás arqueros convocados, Juan Musso y Gerónimo Rulli, que colaboran con su entrenamiento al utilizar pelotas de vóley.

“La verdad es que me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrirlo”, expresó el referente del Aston Villa, que también agradeció el apoyo recibido de parte de Scaloni, quien le dio “muchísimo ánimo” al confirmarle que lo iba a utilizar “llegue al partido que llegue”, luego de que su cabeza tuviera “millones de preguntas” cuando tuvo que analizar la opción de operarse.

Por último, el arquero de 33 años afirmó que pasó horas en la noche previa al partido intentando que le drenasen el dedo para disminuir la hinchazón y sentenció: “a veces el mérito no es de uno, sino de la gente que trabaja”. (NA).