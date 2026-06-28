La pastelería suiza llega a la Cocina del Museo del Puerto

Este domingo el grupo de Pastelería Suiza trae a la Cocina karottenkuchen (torta de zanahoria), apfelkuchen (tarta de manzana), basler (torta de chocolate), entre otros riquísimos platos para acompañar el chocolate de la Asociación Amigas. Además se va a escuchar a Lucía Pagella interpretando tangos, valses y pasodobles con su bandoneón entre las mesas.

Hoy domingo 28, de 15 a 19, en el Museo del Puerto, Guillermo Torres y Cárrega, Ing. White.