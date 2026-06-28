Se corre el Gran Premio de Austria, con Franco Colapinto partiendo desde el fondo

Con Franco Colapinto partiendo desde el fondo, se corre esta mañana el Gran Premio de Austria correspondiente a la octava fecha del Campeonato Mundial.

La carrera principal se pondrá en marcha a las 10 y podrá verse en Fox Sports.

El piloto argentino de Alpine no tuvo una buena actuación en la clasificación, por lo que hoy largará desde la 16° colocación.

“El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, reconoció Franco tras la tanda.

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Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tendrá el 11° cajón en la grilla de partida.

Mientras que George Russell partirá desde la pole position, conseguida ayer tras un polémico final en la tanda de clasificación.

Así largarán

La grilla de largada:

1- George Russell (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Nico Hulkenberg (Audi)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Alexander Albon (Williams)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)