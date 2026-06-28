Agenda, día 17: con un partido, se ponen en marcha los 16avos de final

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Con un sólo encuentro se pondrán en marcha hoy los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin días libres, comenzarán los cruces de eliminación directa tras disputarse hasta ayer la fase de grupos.

La agenda de hoy es la siguiente:

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*Sudáfrica vs Canadá

-Hora: 16

-Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)

-Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

-TV: TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN y DSports