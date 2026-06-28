Agenda, día 17: con un partido, se ponen en marcha los 16avos de final
Comienzan los cruces eliminatorios.
Con un sólo encuentro se pondrán en marcha hoy los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Sin días libres, comenzarán los cruces de eliminación directa tras disputarse hasta ayer la fase de grupos.
La agenda de hoy es la siguiente:
*Sudáfrica vs Canadá
-Hora: 16
-Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)
-Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
-TV: TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN y DSports