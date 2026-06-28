Apertura liguista: se viene una gran definición por el 1 en el Promocional

Llegó la hora de la verdad en el certamen Apertura en el Promocional de la Liga del Sur. Esta tarde, desde las 15, se definirá qué equipo se quedará con la ventaja deportiva de cara a los playoffs.

Ya con los cuatro habitantes en la próxima instancia, resta definir las posiciones finales.

Comercial es el único que depende de sí mismo para obtener el 1.

El elenco portuario visitará a Pacífico de Cabildo, con arbitraje de Fernando Zaragoza.

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Por su parte, Tiro Federal --hoy segundo-- irá de huésped a la cancha de Pacífico de Bahía Blanca. Raúl Kerman será el juez.

En tanto, en Cerri, chocarán Sansinena-Rosario, con contralor de Matías Islas.

Finalmente, sin nada en juego, Dublin será anfitrión de Olimpo en cancha de Bella Vista, con arbitraje de Alvaro Richmond.