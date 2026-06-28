Pasó otro domingo con participación de clubes de la URS a nivel regional

Pasó otro domingo con actividad en el ámbito regional para clubes de la Unión de Rugby del Sur.

En cuanto a representantes bahienses, Universitario sufrió una contundente derrota ante Pueyrredón, en Mar del Plata, por 88 a 5 en el Regional Pampeano B.

Fue en uno de los dos partidos que se jugaron este domingo y que completaron la fecha 3 del segundo escalón del certamen.

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En Intermedia también hubo triunfo del elenco marplatense, aunque un poco más cerrado el final en las cifras (46-12).

De este modo Las Pirañas siguen en el último puesto de la tabla sin victorias ni puntos.

En el otro partido Biguá (Mar del Plata) también mostró su solidez ante Estudiantes (Olavarría) y lo venció de local por 73-0.

Con estas victorias con punto bonus los marplatenses subieron a los puestos principales de la punta, que sigue en dominio de Los 50 de Tandil.

La jornada 3 comenzó ayer con el éxito del líder Los 50 de Tandil frente a Unión del Sur (Mar del Plata) por 22 a 19 como visitante. Y la primera de Los Miuras (Junín), que fue de local ante Uncas (Tandil) por 36-31.

Así quedaron las posiciones:

Cuarta fecha (4 y 5 de julio): Estudiantes (O)-Uncas, Universitario-Los Miuras, Los 50-Pueyrredón y Biguá-Union Del Sur.

Pampeano Sur-UROBA

Se completó este domingo la primera fecha del torneo Regional Pampeano Sur-UROBA.

Santa Rosa RC le ganó a Indios (Bolívar) por 64 a 14 como local, en partido arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur).

Los locales apoyaron un total de 10 tries.

El sábado, El Nacional cayó en condición de visitante frente a Pico RC (General Pico) por 63-14 y Punta Alta RC perdió ante Kamikazes (Colón) 31-9 como local.

La segunda fecha, el domingo venidero, tendrá estos partidos: El Nacional-Indios, Punta Alta RC-Pico RC y Santa Rosa RC-Kamikazes.

Apertura Desarrollo

El sábado se completó el programa de la fase final del campeonato Apertura Desarrollo que consagró campeón a Universidad Nacional del Sur.

En Coronel Suárez los locales le ganaron a Puerto Belgrano RHC por 64 a 11 en el partido correspondiente al 5º puesto.

Recordamos que Pringles RC se quedó con el 3º lugar al superar a Punta Alta RC 31-26 en su cancha.