Pellegrini le cortó el invicto de local a Barracas y es finalista del primer tramo de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Y un día se dio: Pellegrini (3º en la fase regular) le ganó de visitante a Barracas (2º) 65 a 56, le cortó el invicto como local y se convirtió en finalista del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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De esta manera, el azulgrana jugará la final ante Caza y Pesca Huracán Médanos, en serie al mejor de cinco, en cancha neutral, probablemente -resta oficializar- a partir del próximo domingo.

¿Qué premio tiene esto? Simple: el ganador de Caza y Pesca y Pellegrini se adjudicará el derecho a disputar una final extra por el ascenso en caso de no lograr el segundo tramo y, de repetir, ascenderá automáticamente.

Quevedo no pasa entre Gómez Lépez y Godeas.

Esta noche Pelle tuvo como principal figura a Andrés Almirón, con 19 puntos (7-12 en dobles y 5-8 en libres) y 13 rebotes.

Rafael Eliosoff sale despedido ante Andrés Almirón.

El local padeció la baja efectividad en lanzamientos de tres puntos (3 de 33) y sintió que no estaba en plenitud Luciano Polak (cuadro gripal), el hombre gol (hoy con 0-6 en t3) que también faltó el segundo juego.

Agustín Astradas le pide explicación al árbitro Sebastián Giannino.

Además, Agustín Astradas, el otro tirador, salió por faltas (la última técnica) restando 4m56 para finalizar el tercer cuarto.

El azulgrana, que tampoco tuvo una buena noche a distancia (2-17 en t3), fue creciendo defensivamente (ganó el último cuarto 16-8), mostró mayor peso interior, supo por momentos correr la cancha y logró cerrar bien el partido.

La síntesis:

Barracas (56): M. Capurso (6), L. Durán (4), A. Astradas (3), R. Eliosoff (17), R. Catalá (14), fi; M. Quevedo (6), L.Polak (5) y D. Ilari (1). DT: Albano Schneider.

Pellegrini (65): J.I Castro (14), I. Gómez Lépez (5), M. Barrera (10), G. Chaves (8), Andrés Almirón (19), fi; N. Themtham, Francisco Godeas (3), L. Cataffi (6) y S. Frayssinet. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Barracas, 12-14; 27-29 y 48-49.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal⁩.

Cancha: El Bosque (Barracas)

Serie: Pellegrini, 2-1.