Aprehendieron a una motociclista tras una persecución por La Carrindanga

Una joven de 24 años fue aprehendida este domingo por la tarde luego de intentar escapar de un control policial en la zona de La Carrindanga, tras ser detectada circulando en una motocicleta sin patente y realizando maniobras peligrosas.

El hecho se produjo alrededor de las 17:30, cuando efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local advirtieron el paso de una Motomel C110 que no tenía dominio colocado.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados intentaron identificar a la conductora en la intersección de Luis Vera y Camino La Carrindanga, aunque la motociclista desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga.

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Durante la breve persecución, la joven realizó un giro en "U" sobre el mismo camino y utilizó la bicisenda para intentar escapar. Finalmente, los efectivos lograron interceptarla y procedieron a su aprehensión.

La motocicleta fue secuestrada por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, ya que carecía de la documentación correspondiente. Las actuaciones fueron labradas en la comisaría Séptima, con intervención de la fiscalía de turno por el delito de desobediencia.